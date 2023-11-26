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Пушков напомнил Бербок о нежелании ряда стран принимать Украину в ЕС

Пушков напомнил Бербок, что не все страны ЕС хотят вступления Украины в блок
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Не все страны — участницы Евросоюза (ЕС) мечтают о присоединении Украины к объединению, о чем забывает глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом 25 ноября заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы немецкой дипломатии в том, что республика в будущем станет частью объединения, чем укрепит блок.

«Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна и что он состоит из 27 государств, далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок», — подчеркнул политик.

По мнению Пушкова, подобный тон министра говорит о существовании в ЕС «мощного крыла», которое из «идейного фанатизма и по политическим причинам» будет пытаться сделать всё для вступления Украины в ЕС. Он добавил, что на Западе будут пытаться убедить несогласных в необходимости приема Украины в блок.

«Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США», — заключил он.

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8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

Между тем 9 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого Европейского союза.

В начале ноября Бербок заявила, что расширение ЕС является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей. При этом возможное расширение сообщества потребует укрепления европейских институтов, что станет непростой задачей, отмечала глава МИД ФРГ.

Ранее, 23 октября, немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.

17 октября профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» заявила, что наибольшие шансы вступить в ЕС среди стран Западных Балкан в ближайшие пять лет есть только у Черногории.

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