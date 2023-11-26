Юрист рассказала об условиях получения 13-й зарплаты

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская 26 ноября рассказала, что выплата 13-й и 14-й зарплаты не является обязанность работодателя.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что понятие 13-й заработной платы появилось в СССР, когда работникам в конце года начисляли выплату равную окладу. В действующих законах этого нет. Однако в конце года сотрудники некоторых организаций получают стимулирующие выплаты или годовые премии.

Как указала юрист, в Трудовом кодексе регламентирован такой способ поощрения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности, но порядок начисления премии не прописан. Он устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом.

В случае, если выплата годовой премии предусмотрена внутренними документами, то работники ее получат. При этом размер премии может быть установлен как в процентах от оклада работника, среднегодового заработка, прибыли организации, так и в фиксированной денежной сумме. Также в документах могут прописываться основания для невыплаты годовой премии. Например, невыполнение плана, нарушение дисциплины, серьезные ошибки в работе. Если в выплате отказано без оснований, то сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру или в суд.

По словам Красовской, работник, который мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до конца года, вправе на нее рассчитывать, если это предусмотрено договором.

Кроме того, юрист рассказала, что есть и так называемая 14-я зарплата, которая предусмотрена в организациях с высокой прибылью. Размер премии может быть установлен непосредственно руководителем для отдельных работников за высокие заслуги и хорошие результаты.

При этом, если 13-я зарплата установлена в локальном акте организации, она выплачивается всем сотрудникам, а 14-я только отдельным кадрам.

Ранее, 22 ноября, эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова рассказала «Известиям», что необходимость выплаты работникам годовой премии, известной как «тринадцатая зарплата», определяется их работодателем. По ее словам, некоторые компании заранее определяют критерии или стандарты качества, необходимые для получения «тринадцатой зарплаты». В противном случае премирование происходит на усмотрение работодателя, исходя из выделенного им бюджета.

16 ноября сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 63% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения в размере 13-й зарплаты.