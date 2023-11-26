Мэр Львова Садовой потребовал от поляков остановить блокаду границы

Мэр Львова Андрей Садовой 25 ноября призвал польскую сторону незамедлительно вернуться к реальности и остановить «позорную блокаду» границы с Украиной.

Как указал мэр, вся оказываемая ранее помощь Польши Украине перечеркивается действиями польских граждан, блокирующих отправку гуманитарных товаров украинским военным.

Садовой также отметил, что разочаровывающие Киев события на польско-украинской границе разворачиваются тогда, когда Украина «защищает безопасность всей Европы».

«Хватит ли у Польши мужества, политической воли и гражданских инструментов, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высокая», — написал Садовой в соцсети Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее в этот день заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что в стране начались перебои с поставками топлива из-за перекрытия границы с Польшей.

Накануне, 24 ноября, польский депутат Витольд Туманович в социальной сети X (бывш. Twitter) написал, что перевозчики из Украины продемонстрировали неподобающее поведение в очереди на границе с Польшей.

23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

Тогда же агентство УНИАН написало, что польские перевозчики заблокировали поставки Украине военных грузов и иных необходимых товаров в качестве выражения протеста. Среди заблокированного в Польше транспорта числятся грузовики с дронами, медикаментами, топливом и тепловизорами.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

До этого, 6 ноября, польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.