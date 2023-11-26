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В ООН заявили о доставке наибольшего объема помощи на север Газы

ООН доставила на север Газы наибольший объем помощи с начала конфликта
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Фото: REUTERS/Hadeer Mahmoud/File Photo
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Объем гуманитарной помощи, которая была доставлена ООН 25 ноября на север сектора Газа, стал максимальным за день с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил офис главы всемирной организации.

«Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) подтвердило, что сегодня 61 грузовик с гуманитарной помощью прибыл на север сектора Газа, это максимальное число с 7 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сектор Газа были доставлены продовольствие, вода и средства для оказания неотложной медицинской помощи. Также были доставлены 129 тыс. л топлива.

Как указали в ООН, чем больше длится пауза в боевых действиях, тем больше помощи гуманитарные организации смогут доставить на территорию анклава. В организации выразили надежду, что освобождение большего числа палестинских заключенных принесет облегчение их семьям и близким.

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Ранее в этот день спецборт МЧС доставил в Египет 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Гуманитарная помощь включает в себя продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки. Сбор продовольствия инициирован правительством Республики Татарстан.

Также 25 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в сектор Газа прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

23 ноября самолет МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа прибыл в Египет. За данный период МЧС отправило 273 т российской гумпомощи.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей. 26 ноября ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. В ответ Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман 22 ноября уточнил, что в течение перемирия активизируется доставка грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все районы сектора Газа.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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