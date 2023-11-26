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На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов
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На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов
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Фото: Global Look Press/Serhii Hudakukrinform
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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 25 ноября заявил, что на Украине разработают закон, по которому увеличат полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) (военкоматов).

«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — сказал он в интервью радио Radio NV.

Как отметил Костенко, законопроект будет разработан при участии министерства обороны и генерального штаба до конца года.

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Ранее, 13 ноября, в Ужгороде 68-летний священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) Дмитрий Сидор получил повестку. Как отметил священник, он уже находится под домашним арестом. По данным СМИ, в отношении Сидора возбуждено уголовное дело о разжигании межконфессиональной розни.

12 ноября издание «Страна.ua» написало, что на Украине сотрудники военкомата задержали водителя автобуса, который привез детей на соревнования по тхэквондо из Винницкой области в Ужгород, и вручили ему повестку. Его сразу направили на комиссию, а после этого в учебный центр Чернигова, отобрав телефон и не дав возможности сообщить родным и тренерам о произошедшем.

Национальная полиция Сумской области 8 ноября сообщила, что водитель автомобиля на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить ему повестку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг».

23 сентября 55-летний гражданин Украины позвонил в полицию Доброслава и сообщил, что муж его дочери полгода прячется от военкомата и игнорирует повестки. Он передал координаты зятя и попросил направить на место сотрудников территориального центра комплектации для задержания.

18 сентября сообщалось, что Львовский областной ТЦК проведет проверку после сообщений о насильственном задержании мужчины в военкомате.

Украинское издание «Страна.ua» 13 сентября написало, что на Украине студентам, получающим второе высшее образование, начали вручать повестки.

Пленный боевик ВСУ 4 сентября рассказал, что в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в военной форме. По его словам, гражданские боятся, что человек в форме несет им повестку, поэтому могут и «бутылкой огреть».

3 сентября стало известно, что украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин.

До этого, 1 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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