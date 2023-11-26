Число жертв израильского рейда в Дженине выросло до 4

В результате израильского рейда на Западном берегу реки Иордан число погибших палестинцев выросло до четырех. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе минздрава Палестины.

«Четыре палестинца погибли от огня израильских войск в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу», — отмечается в заявлении.

Также сообщается о гибели одного человека в городе Рамалла.

20-летний палестинец погиб ночью 26 ноября в результате обстрела войск Израиля в городе Эль-Бира недалеко от города Рамалла на Западном берегу.

Днем ранее сообщалось, что два палестинца погибли и семь получили ранения в результате израильского рейда.

19 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.