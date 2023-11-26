В Ленобласти выявили превышение концентрации оксидов серы и углерода

В деревне Разметелево в Ленинградской области жители жаловались на неприятный запах, в результате их обращений было обнаружено превышение допустимых концентраций оксида серы и оксида углерода. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

«Специалисты провели замеры предельно допустимой концентрации химических веществ и установили, что в воздухе превышены оксид углерода и составляет 37 мг при норме 20 мг и оксид серы — 16–23 мг при норме 10», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Разметелево начали работу аварийно-спасательное формирование Всеволожска и лаборатория Роспотребнадзора.

Результаты обследования переданы в центр управления в кризисных ситуациях, ожидается получение подробных данных.

Подробности и причины выясняются.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что в Новосибирске в двух районах, Калининском и Дзержинском, зафиксировано двукратное превышение концентрации фенола в воздухе.