Визит политиков из Европы в Киев назвали «хорошей миной при плохой игре»

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 26 ноября сказал, что приезд в Киев президентов европейских стран является имитацией поддержки, которая значительно снизилась в последнее время.

Отмечается, что в Киеве 25 ноября прошел так называемый зерновой саммит, в связи с которым в страну прибыли президенты Швейцарии и Латвии Ален Берсе и Эдгарс Ринкевичс, а также премьер Литвы Ингрида Шимоните. Все они традиционно выразили поддержку Украине, но единственным конкретным заявлением было обещание Шимоните предоставить Киеву дополнительные €2 млн для обеспечения поставок зерна.

«Имитационное международное мероприятие с фейковым смыслом и ничтожным потенциалом. Сама идея, что Киев в нынешнем положении может влиять на вопрос международной продовольственной безопасности, весьма сомнительна. Общеизвестно, что и до прекращения договоренности зерновой коридор в Черном море работал совсем не на борьбу с голодом в странах Африки, а на вывоз зерна в весьма благополучные страны Запада», — приводит слова Мирошника ТАСС.

Как указал Мирошник, влиять на мировой рынок зерна Украина сегодня не в состоянии, «разве что нервировать фермеров на внутренних рынках Польши, Румынии, Словакии», поставляя туда зерно по демпинговым ценам. По его мнению, коридор в Черном море нужен Киеву не для экспорта зерна в Африку, а для импорта вооружения, топлива и товаров двойного назначения.

Также он считает, что потенциал собравшихся в Киеве представителей государств крайне слаб и достаточен только для демонстрации ограниченной поддержки, которая сильно проигрывает той, что демонстрировалась ранее Западом, и по числу и потенциалу участников, и по выделяемым средствам. Мирошник назвал мероприятие в Киеве слабой потугой в очередной раз «поднять просроченную тему, которая уже никого не убеждает».

Дипломат подчеркнул, что настоящее отношение ближайших западных партнеров Киева к украинскому зерну демонстрируют перекрытые польские границы и тысячи украинских грузовиков в очереди.

«Сходка в Киеве — лишь слабая попытка сохранять хорошую мину при плохой игре», — заключил он.

Накануне президент Швейцарии Ален Берсе прибыл с визитом в Киев. Уточнялось, что он намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы «долгосрочной поддержки Украины со стороны Швейцарии» и влияние конфликта в Донбассе на глобальную продовольственную безопасность.

Зеленский в ходе пресс-конференции с президентами Швейцарии, Латвии и премьер-министром Литвы заявил, что Украина договорилась со своими партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море.