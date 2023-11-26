Один палестинец погиб в результате израильского обстрела в городе Эль-Бира

Один человек погиб на Западном берегу реки Иордан в результате обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

«20-летний палестинец погиб этой ночью в результате обстрела войск Израиля в городе Эль-Бира недалеко от города Рамалла на Западном берегу», — указывается в сообщении.

Ранее, 25 ноября, стало известно о двух погибших палестинцах в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу.

19 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.