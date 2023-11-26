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США уличили в попытке обвинить Британию в срыве переговоров РФ и Украины

Мирошник: США пытаются обвинить Британию в срыве переговоров РФ и Украины
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Власти США пытаются переложить свою вину на Великобританию после срыва достигнутых на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года договоренностей России и Украины о решении конфликта. Об этом в субботу, 25 ноября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире программы канала «Соловьев.Live».

«Теперь самое время напомнить о том, что американцы якобы хотели мира, превалирования политико-дипломатических договоренностей», — указал он.

Мирошник также подчеркнул, что в США среди большого количества населения наблюдается всё больше сторонников завершения украинского конфликта.

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25 ноября заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что ситуация на фронте зашла в тупик, Украина несет большие потери, в связи с чем именно сейчас и появилось признание властей страны в том, что Запад рекомендовал Киеву прекратить переговоры с Россией весной 2022 года.

В этот же день политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что заявление главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии об отказе от переговоров с Россией в 2022 году является переосмыслением позиций руководства страны за последние два года. Как отмечалось, отсутствие ощутимых успехов на поле боя и перспектив каких-либо завоеваний будет способствовать тому, что всё большее количество политиков на Украине будут делать подобные заявления.

24 ноября Арахамия сообщил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Ранее в тот же день экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает Зеленского.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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