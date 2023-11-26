Синоптики спрогнозировали облачную погоду и снег в Москве 26 ноября

Облачно, небольшой снег, местами умеренный, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 26 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градусов.

В Московской области прогнозируют –7…–2 градуса.

Днем ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — восточный, его скорость составит 7–12 м/с, возможны порывы до 15–20 м/c.

Атмосферное давление — 736–740 мм ртутного столба.

Ранее, 24 ноября, в ГУ МЧС России по столице предупредили, что в Москве с вечера 26 ноября прогнозируются метель, гололед и ветер порывами до 20 м/c.

Накануне сообщалось, что в столице городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что понедельник, 27 ноября, на следующей неделе станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий.