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Синоптики спрогнозировали облачную погоду и снег в Москве 26 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно, небольшой снег, местами умеренный, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 26 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градусов.

В Московской области прогнозируют –7…–2 градуса.

Днем ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — восточный, его скорость составит 7–12 м/с, возможны порывы до 15–20 м/c.

Атмосферное давление — 736–740 мм ртутного столба.

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Ранее, 24 ноября, в ГУ МЧС России по столице предупредили, что в Москве с вечера 26 ноября прогнозируются метель, гололед и ветер порывами до 20 м/c.

Накануне сообщалось, что в столице городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что понедельник, 27 ноября, на следующей неделе станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий.

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