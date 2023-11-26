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Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпации власти

Лунгу: Санду узурпирует власть в Молдавии, создавая антикоррупционный суд
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Президент Молдавии Майя Санду создает подконтрольный ей антикоррупционный суд в надежде узурпировать власть. Об этом 25 ноября сообщил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.

«Президент предложила создать антикоррупционный суд, подконтрольный только ей. Речь идет о судебной инстанции первого уровня, которая будет рассматривать исключительно дела, связанные с коррупцией и сопутствующими преступлениями <…> Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду и ее европейских кураторов», — отметил Лунгу.

Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что в отборе судей, помимо граждан Молдавии, будут участвовать международные специалисты, они создадут Общественный совет международных экспертов.

В состав нового суда должны войти до 15 судей, в их обязанности будет входить рассмотрение дел антикоррупционной прокуратуры.

Судьи будут отбираться по конкурсу, основываясь на их заслугах, опыте и профессиональных качествах, и назначаться президентом страны на пятилетний срок, заключил Лунгу.

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Ранее, 8 ноября, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон сообщил, что политика сближения с Евросоюзом (ЕС), которую проводят президент Молдавии Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС), не принесла гражданам страны ничего хорошего, жизнь людей ухудшилась. Додон отметил, что в центре политики государства должны быть интересы граждан, а не внешние векторы.

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