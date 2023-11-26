Около 50 палестинских беженцев прибыли в Дагестан

В Республику Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, вопросы по оказанию помощи и размещению полностью контролируются местными властями. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Сейчас около 50 человек, прибывших в республику, уже едут в пункт временного размещения», — написал он.

Как подчеркнул Меликов, беженцам в ближайшее время местными властями будет осуществлена поддержка в адаптации к новым условиям и предоставлении возможности получения работы и образования.

Он также отметил, что все вопросы, связанные с помощью обустройства быта прибывших взяты на его личный контроль.

Ранее, 25 ноября, МЧС РФ передало, что еще 105 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, включая 55 детей, были доставлены в Москву.

Накануне из Каира в Москву вылетел борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Указывалось, что на борту находилось более 100 граждан РФ, которых доставил самолет Ил-76 МЧС РФ.

В тот же день стало известно, что из сектора Газа удалось вывести 750 из приблизительно 900 обратившихся за помощью россиян. С начала операции в Россию доставлено более 650 человек.

До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.