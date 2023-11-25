В Мелитополе рассказали об изменениях в жизни города

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 25 ноября пообщалась с жителями Мелитополя и узнала, какие изменения произошли в городе.

Мелитополь является самым крупным городом Запорожской области. Как отмечают местные жители, обстановка в городе спокойная.

«Жить можно. Дороги сделали хорошие на Крым. Вот это да. На рыбалку едешь с удовольствием. Прям едешь как по зеркалу», — сказал один из местных жителей.

Как отметила корреспондент, рынок стал одним из главных мест в Мелитополе. Туда приезжают люди со всех прифронтовых городов. На рынке представлен широкий ассортимент, можно найти всё что угодно.

По словам жителя Мелитополя Александра, проблем с логистикой товаров нет. Сам он родился в Краснодаре, но последние 30 лет жил в Мелитополе. С 2014 года он не мог попасть к родственникам, а теперь такая возможность появилась. Александр поделился, что ездит туда и за продуктами, и к родным.

Индийский рентгенолог Равал Ом Пратап является важным специалистом в больнице Мелитополя, где пока ощущается нехватка кадров. Он приехал в город из Крыма. По словам доктора, в медицинской помощи больше всего нуждаются пожилые люди, а также дети.

Глава министерства образования и науки Запорожской области Елена Шапурова указала, что в регионе активно занимаются обеспечением школ и учеников.

«В сельские школы привезли пищеблоки, привозится оборудование, мебель. Дети начали питаться с 1-го по 4-й класс бесплатно, такого же не было, плюс льготная категория», — сказала она.

Также Шапурова подчеркнула, что детей возят на мероприятия и на отдых в летний период. По ее словам, в этом сезоне в разных регионах РФ отдохнули 10 тыс. детей из Запорожской области.

Ранее, 23 сентября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на открытии 26-го исторического парка «Россия — моя история» в Мелитополе в Запорожской области. Он отметил, что в его первые визиты объект, на котором сегодня расположен исторический парк, был почти разрушен. Кириенко добавил, что президент России Владимир Путин утвердил программу по развитию четырех освобожденных регионов, поскольку «возрождение и движение вперед является одной из приоритетных задач».