Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу. Об этом 25 ноября сообщил журналистам минздрав Палестины.
«Два палестинца погибли и семь получили ранения в результате израильского рейда», — говорится в сообщении.
19 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.