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Восемь человек пострадали в ДТП в Ингушетии

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Фото: t.me/ugibdd_06
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Трое взрослых и пятеро детей пострадали в результате ДТП на трассе в Ингушетии. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба регионального управления МВД в своем Telegram-канале.

Авария при участии двух автомобилей произошла на 574-м км федеральной автодороги «Кавказ». Водитель «Нивы-2121» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21115».

«В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель «ВАЗа» и семь его пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка.

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В тот же день авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве. Точное количество автомобилей не указывалось, о пострадавших не сообщалось.

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