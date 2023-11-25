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Зеленский сообщил о военных кораблях для сопровождения судов в зерновом коридоре

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Киев договорился с Западом о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море. Об этом заявил 25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентами Швейцарии, Латвии и премьер-министром Литвы.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей», — приводит слова Зеленского РБК-Украина.

Он отметил, что получение кораблей — вопрос близкого будущего.

По его словам, Украина считает создание зернового коридора без участия России одним из своих главных достижений года.

При этом западные страны ранее не заявляли о намерении передать Киеву военные корабли.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Известиям», что слова Зеленского о получении данных кораблей являются «трепотней». Литовкин отметил, что Запад не станет рисковать своими кораблями. При этом в случае получения Украиной боевых кораблей вопрос будет состоять в том, кто и как будет управлять ими.

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До этого, 18 октября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до 60% экспортного зерна Украины идет через территорию Румынии.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

7 сентября Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

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