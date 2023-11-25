Военные КНР вытеснили из своих территориальных вод американский эсминец

Военные Китайской Народной Республики (КНР) вытеснили из территориальных вод в Южно-Китайском море незаконно вторгнувшийся американский эсминец USS Hopper. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает CGTN, ссылаясь на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море», — передает телеканал.

Также приводится заявление полковника из южной зоны южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли об эффективном задействовании военными данных для «отслеживания, мониторинга и предупреждения». По словам Цзюньли, это является еще одним ярким проявлением политики США по установлению «морской гегемонии».

Это уже не первый раз, когда затрагивается тема присутствия американцев в Юго-Восточной Азии. Так, 23 июня президент США Джо Байден совместно с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступили за отсутствие ограничений судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом они заявили, что поддерживают и уважают территориальную целостность и суверенитет региональных государств.

16 апреля китайские военные сопроводили американский ракетный эсминец USS Milius во время его прохода через Тайваньский пролив.