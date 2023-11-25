Google предупредила об удалении неактивных аккаунтов в своих сервисах

Американская компания Google с первых чисел декабря будет в ряде своих сервисов удалять аккаунты пользователей, если они были неактивны в течение двух лет. Об этом она сообщила на своем сайте.

«Начиная с конца этого года, если учетная запись Google не использовалась и не была авторизована в течение как минимум двух лет, то мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая контент в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь) и Google Фото», — говорится в обновленной политике учетных записей.

Шаг призван освободить используемое на серверах место для хранения информации, а также помочь в борьбе с мошенниками. Так, по данным компании, в неиспользуемых аккаунтах двухэтапная аутентификация используется в 10 раз реже, чем в активных.

Это говорит об уязвимости неактивных учетных записей, которые при взломе злоумышленниками могут быть использованы для кражи личных данных и распространения нежелательного и вредоносного контента.

Также в Google добавили, что сперва они начнут с тех аккаунтов, которые были созданы и никогда не использовались. В отношении тех, кто хоть раз всё же использовал свою запись, но затем забросил, будет применяться поэтапный подход.

«Прежде чем удалить учетную запись, мы отправим несколько уведомлений в течение нескольких месяцев, предшествующих удалению, как на адрес электронной почты учетной записи, так и на резервный адрес электронной почты (если он был предоставлен)», — уточнили в компании.

Ранее, 14 ноября, Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Ее признали виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации»).