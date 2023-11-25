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На выставке «Россия» открыли экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

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На ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия» 25 ноября открылись экспозиции Минтранса «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России «Строим будущее».

В открытии экспозиций участвовали первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, глава Минтранса Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В числе экспонатов выставки Минтранса — масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, а также голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также посетители могут опробовать тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.

«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — отметил Белоусов.

На экспозиции Минстроя можно ознакомиться с достижениями в сфере строительства и городского хозяйства. Так, там представлен беспилотный робот-дворник «Городовой», который убирает улицы и обеспечивает безопасность. Кроме того, часть экспозиции ведомства посвящена восстановлению новых регионов РФ. Дети, которые приехали на открытие, осмотрели выставку вместе с главой министерства.

Вместе с тем на выставке уделено внимание и развитию туристической инфраструктуры: в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» посетители могут узнать о туристических комплексах в разных регионах страны.

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Между тем во время открытия экспозиции Савельев отметил, что в следующем году субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний за внутренние полеты ожидается на уровне 25 млрд рублей. Всего в этом году объем субсидий составит около 60 млрд рублей, добавил он.

До этого, 16 ноября, стало известно, что выставку «Россия» посетили 1 млн человек. Миллионным посетителем оказалась Светлана Сулейманова из Пензы. Она отметила, что поездка в Москву — подарок от семьи, она не ожидала получить еще один на выставке, когда уже собиралась на вокзал. Ей вручили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Женщине проведут экскурсию в историческом здании Центробанка, а также она сможет остановиться в одном из отелей столицы. Кроме того, ей оплатят проезд в Москву.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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