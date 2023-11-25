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Отец девочки России-Святосии-Святороссии объяснил смысл ее имени

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Фото: t.me/kdmc_chelny
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Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Ее отец Владимир Сухов рассказал 25 ноября, что это его 14-й ребенок и у каждого из его детей своя история имени, связанная с предками и Родиной.

Он отметил, что девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, однако это «не политический момент».

«Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось. Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое ее будет вести по жизни. Это красиво», — отметил Сухов в разговоре с «Газета.Ru».

Многодетный отец рассказал, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа.

У Сухова 14 детей, матери у них разные, но, как он отметил, дети живут дружно.

«Все они счастливы. Всем я помогаю, и мы живем дружно. Самому старшему 34 года, 35 будет. Мои дети Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья. К сожалению, имени одного ребенка я так и не узнал», — подчеркнул он.

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В августе ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена новорожденных в 2023 году. В их число попали такие имена, как Алтай, Эльбрус, Мираж, Галактион, Малина, Зима, Искра, Тиффани, Ангела, Весна и Апрелия. Кроме того, в первые шесть месяцев 2023 года наблюдалась тенденция давать детям двойные или тройные имена.

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