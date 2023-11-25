Около 30 авиарейсов задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержано 29 авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания» по состоянию на 20:00 25 ноября.

Три рейса отменены.

Так, во Внуково задержано 15 рейсов, в Домодедово — шесть и три отменены. В Шереметьево задержано восемь рейсов.

Синоптики Гидрометцентра предупредили о снеге и гололедице в Москве в субботу, 25 ноября. Также отмечалось, что днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус, а ночью столбики термометров опустятся до –7.

До этого, 24 ноября, в ГУ МЧС России по столице предупредили, что в Москве с вечера 26 ноября прогнозируются метель, гололед и ветер порывами до 20 м/c.