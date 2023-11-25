Заявившему о победе России и поражении Запада сбежавшему из РФ предпринимателю Евгению Чичваркину (признан в РФ иноагентом) нужно признаться в том, что первоначальной целью США было стратегическое поражение Евросоюза (ЕС). Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Признаваться, что Россия победит, — это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой», — говорится в ее сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Ранее в этот день иноагент Чичваркин заявил, что антироссийские санкции провалились, поскольку экономика РФ успешно приспособилась к ним, а Запад сделал всё, чтобы доказать правоту президента России Владимира Путина.

Также в этот день издание Bloomberg сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ. Накануне издание Responsible Statecraft заявило, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Также отмечалось, что введенные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

21 сентября Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.