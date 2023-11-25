Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве

Три пешехода, ожидавшие зеленого сигнала светофора, доставлены в больницу после того, как в них влетел автомобиль BMW с девушкой за рулем. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель не справилась с управлением.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода — две женщины и мужчина, их доставили в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил источник «Известий», две женщины, предварительно, получили легкие травмы, мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в этот день автомобиль въехал в стоявших на тротуаре пешеходов рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского» в Москве. ДТП произошло на Открытом шоссе в районе дома №12, стр. 3. Движение в районе аварии затруднено не было.