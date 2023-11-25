В Москве автомобиль влетел в стоявших на тротуаре пешеходов

Автомобиль въехал в стоявших на тротуаре пешеходов рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского» в Москве. Об этом 25 ноября сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Авария произошла на Открытом шоссе в районе дома № 12, стр. 3. Предварительно, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов, которые стояли на светофоре.

На месте находятся оперативные службы города. Число пострадавших уточняется.

Движение в районе происшествия не затруднено, добавил департамент.

Аналогичная ситуация произошла 7 ноября у станции метро «Ботанический сад» в Москве. Тогда автомобиль наехал на пешеходов рядом с остановкой. Авария произошла в районе дома № 2 по улице Серебрякова. Предварительно, три человека получили телесные повреждения.