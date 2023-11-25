Военное крыло ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников Красному Кресту. Об этом в субботу, 25 ноября, источник в ХАМАС сообщил агентству AFP.

«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» начали передачу Красному Кресту второй группы израильских пленных в (южном городе) Хан-Юнис. Их 14», — говорится в сообщении.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В этот же день была освобождена первая партия заложников. Так, Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди них, кроме 13 израильтян, есть также 12 граждан Таиланда. В свою очередь, МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.