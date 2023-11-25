FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) не поддержал предложение Федерации фехтования Украины приостановить членство Федерации фехтования России (ФФР) в организации. Об этом 25 ноября сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

«Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Белоруссии, но конгресс это предложение не поддержал», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что FIE не поддержала и предложение запретить спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

Конгресс FIE проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Ранее, 6 сентября, Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года. По его словам, прошло уже полгода отбора, а ведущие спортсмены так и не допущены на Олимпиаду.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.