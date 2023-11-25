Суд арестовал обвиняемую в убийстве троих детей жительницу Псковской области

Суд заключил под стражу жительницу Псковской области, которой предъявлено обвинение в убийстве троих детей. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Как считает следствие, в период с августа по 23 ноября текущего года 34-летняя обвиняемая задушила своих сыновей в квартире в городе Великие Луки. После этого она оставила их тела в квартире, а сама с двумя другими своими детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района области. Там фигурантка убила восьмилетнюю дочь.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решением суда она заключена под стражу.

Накануне женщину задержали. Источник «Известий» сообщил, что задержанная несколько месяцев жила с трупами детей в квартире. Другой источник сообщил об утверждении матери, что дети якобы умерли во сне еще в августе этого года.