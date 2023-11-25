Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Мир
ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников Красному Кресту
Спорт
FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации
Мир
Жители Финляндии вышли на митинги против закрытия границы с РФ
Мир
Израильские войска обвинили в обстреле патруля миротворцев ООН на юге Ливана
Мир
В Египте сообщили о положительных сигналах по вопросу продления перемирия в Газе
Мир
Шольц заявил о продолжении ФРГ курса на поддержку Украины
Мир
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
Мир
Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции
Экономика
Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции
Общество
Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Мир
Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы
Общество
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
Мир
Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников

Суд арестовал обвиняемую в убийстве троих детей жительницу Псковской области

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд заключил под стражу жительницу Псковской области, которой предъявлено обвинение в убийстве троих детей. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Как считает следствие, в период с августа по 23 ноября текущего года 34-летняя обвиняемая задушила своих сыновей в квартире в городе Великие Луки. После этого она оставила их тела в квартире, а сама с двумя другими своими детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района области. Там фигурантка убила восьмилетнюю дочь.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решением суда она заключена под стражу.

Накануне женщину задержали. Источник «Известий» сообщил, что задержанная несколько месяцев жила с трупами детей в квартире. Другой источник сообщил об утверждении матери, что дети якобы умерли во сне еще в августе этого года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023