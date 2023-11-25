Полиция остановила незаконное мероприятие консульства Польши и «Мемориала»

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли незаконное мероприятие общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом и ликвидировано по решению Верховного суда), организованное главой организации Ириной Флиге, и генконсулом Польши Гжегожем Слюбовски. Об этом 25 ноября сообщает телеканал 78.ru.

По данным корреспондента, несанкционированная акция может привести к возбуждению уголовного дела в отношении Флиге.

В августе признанное иноагентом общество вместе с польскими дипломатами уже пыталось незаконно установить крест на Левашовском кладбище. Мероприятие проходило под руководством генконсула Польши и с участием Флиге. Тогда они хотели поставить крест на пустующее место каменного памятника.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

28 декабря 2022 года Верховный суд России ликвидировал общество «Мемориал» и его структурные организации. Об этом просила Генпрокуратура РФ, указав, что «Мемориал» в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

В марте 2023-го Следственный комитет России возбудил в отношении сотрудников «Мемориала» уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следователи отметили, что сотрудники общества публично отрицали факты, установленные приговором Международного военного трибунала в качестве наказания главных военных преступников европейских стран. Тем самым участники организации пренебрегли ее уставом, где утверждается необходимость «восстановления исторической правды».