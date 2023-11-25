Израильские войска обвинили в обстреле патруля миротворцев ООН на юге Ливана

Патруль временных сил ООН (ВСООНЛ) в Ливане был обстрелян Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге страны. Об этом миротворцы сообщили 25 ноября в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны израильской армии в окрестностях Айтрона сегодня около 12 часов дня (13:00 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Они отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако был поврежден автомобиль.

Ранее в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о воздушной тревоге в северной части Израиля на границе с Ливаном. Также в этот день ЦАХАЛ сообщила, что сбила выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля – воздух». Территорию страны ракета не пересекла. ВС Израиля нанесли ответный удар по объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.