Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Мир
ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников Красному Кресту
Спорт
FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации
Мир
Жители Финляндии вышли на митинги против закрытия границы с РФ
Мир
Израильские войска обвинили в обстреле патруля миротворцев ООН на юге Ливана
Мир
В Египте сообщили о положительных сигналах по вопросу продления перемирия в Газе
Мир
Шольц заявил о продолжении ФРГ курса на поддержку Украины
Мир
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
Мир
Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции
Экономика
Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции
Общество
Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Мир
Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы
Общество
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
Мир
Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников
Сюжет:

Израильские войска обвинили в обстреле патруля миротворцев ООН на юге Ливана

0
Фото: Global Look Press/JINI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Патруль временных сил ООН (ВСООНЛ) в Ливане был обстрелян Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге страны. Об этом миротворцы сообщили 25 ноября в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны израильской армии в окрестностях Айтрона сегодня около 12 часов дня (13:00 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Они отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако был поврежден автомобиль.

«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»
Представитель ЦАХАЛ Анна Уколова — о штурме больницы «Аль-Шифа», ходе наземной операции и возможном открытии нового фронта

Ранее в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о воздушной тревоге в северной части Израиля на границе с Ливаном. Также в этот день ЦАХАЛ сообщила, что сбила выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля – воздух». Территорию страны ракета не пересекла. ВС Израиля нанесли ответный удар по объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023