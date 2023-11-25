В Египте сообщили о положительных сигналах по вопросу продления перемирия в Газе

Египет получил положительные сигналы от всех сторон по вопросу продления перемирия в секторе Газа. Об этом 25 ноября сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

«Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении периода перемирия в секторе Газа», — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканала, власти Египта на данный момент ведут переговоры о продлении перемирия на несколько дней с целью освобождения большего количества заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил об освобождении в течение дня 14 израильских заложников. В обмен на это израильские власти должны будут отпустить 42 палестинских заключенных, поскольку соглашение о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинцев на одного освобожденного израильского заложника, уточняет телеканал.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

До этого, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которого не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.