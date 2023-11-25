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Погибшего при атаке ВСУ военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Военного корреспондента «России 24» Бориса Максудова, погибшего от сброшенного с украинского беспилотника снаряда, похоронили 25 ноября с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве. Подробнее о прощальной церемонии рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«На СВО Максудов бился с микрофоном в руках, слово было его оружием. Но враг действует подло и бьет по журналистам отнюдь не словом. Намеренно, как всегда, по безоружным. Над группой, в составе которой в тот день работал Максудов, кружил беспилотник. Оператор не мог не видеть, кого он взял на прицел», — отметил Зименкин.

По словам генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, журналистов выцеливали и хотели убить именно за ту правду, которую они несли.

«Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду», — сказал он.

Максудов указом президента РФ Владимира Путина 25 ноября был посмертно награжден орденом Мужества.

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Военкор получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Максудова эвакуировали в медицинское учреждение, на следующий день он скончался.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Максудов выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Он указал, что военкор объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.

В свою очередь, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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