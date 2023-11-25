Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
Мир
Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции
Экономика
Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции
Общество
Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Мир
Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы
Общество
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
Мир
Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников
Мир
Азаров заявил об ожидании Украиной отмашки Запада по переговорам с РФ
Общество
В Москве открылся первый магазин Desport на месте Decathlon
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области
Мир
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Мир
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
Мир
Заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии
Мир
В США сообщили о низком боевом духе на Украине
Сюжет:

Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил Крымскому мосту. Об этом он заявил 24 ноября в документальном фильме «Крымский мост на бис» телеканала «1+1».

«Дальше будет много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту», — заявил он.

Кроме того, Малюк напомнил, что на мосту уже произошли два теракта. Первый случился в октябре прошлого года, второй — в июле текущего. Руководитель СБУ также подчеркнул, что его команда занималась подрывами с использованием морских беспилотных летательных аппартов (БПЛА) Sea Baby.

При этом Малюк назвал сам мост «незаконной постройкой на территории Украины», добавив, что он «обречен», а российскую сторону ожидает множество «сюрпризов».

Также в этот день военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» назвал сказками новые угрозы Киева в адрес Крымского моста. По его мнению, Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а новые угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления.

Надежда на опору: почему террористам не удалось разрушить Крымский мост
Эксперты объяснили, как улучшить защиту объекта, чтобы избежать новых диверсий

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

Кроме того, 31 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — супруги, — их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

14 октября этого года на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023