Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил Крымскому мосту. Об этом он заявил 24 ноября в документальном фильме «Крымский мост на бис» телеканала «1+1».

«Дальше будет много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту», — заявил он.

Кроме того, Малюк напомнил, что на мосту уже произошли два теракта. Первый случился в октябре прошлого года, второй — в июле текущего. Руководитель СБУ также подчеркнул, что его команда занималась подрывами с использованием морских беспилотных летательных аппартов (БПЛА) Sea Baby.

При этом Малюк назвал сам мост «незаконной постройкой на территории Украины», добавив, что он «обречен», а российскую сторону ожидает множество «сюрпризов».

Также в этот день военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» назвал сказками новые угрозы Киева в адрес Крымского моста. По его мнению, Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а новые угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

Кроме того, 31 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — супруги, — их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

14 октября этого года на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ.