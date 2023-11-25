Путин назвал проект «Послезавтра» объединяющим молодежь из новых регионов РФ

Яркий и неординарный проект «Послезавтра» объединит талантливую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей. Об этом 25 ноября сказал президент России Владимир Путин в своем приветственном слове участникам закрытия смены-фестиваля, зачитанном детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.

Российский лидер отметил, что молодые люди, посетившие фестиваль, стремятся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, а также приносить пользу людям.

В Московской области с 15 по 25 ноября проходила завершающая в этом году смена-фестиваль молодежного проекта «Послезавтра». На нее прибыло более 500 подростков с наиболее обстреливаемых территорий новых регионов РФ, а также дети мобилизованных военнослужащих и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за военных действий.

Целью проекта является социально-психологическая адаптация детей и подростков из новых субъектов Российской Федерации, а также детей из других регионов, которых коснулись военные действия. Смены «Послезавтра» проводятся в рамках стратегической программы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «Страна для детей».

Ранее в этот день Путин заявил, что общественное движение «Матери России» выполняет значимую и востребованную работу. Глава государства обратил внимание на то, что форум собрал в Пятигорске многодетных матерей, жен и мам участников спецоперации, попечителей детей-сирот, представительниц благотворительных организаций, а также деятелей культуры, науки и образования для обсуждения широкого спектра проблем, касающихся российских женщин.