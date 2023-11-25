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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку прямо на реку Волгу в Тверской области. Об этом 25 ноября сообщил источник «Известий».

Судно приземлилось на лед и частично ушло под воду, однако пилоту Борису К. удалось самостоятельно выбраться из самолета.

Как уточняется, пилот в июле 2022 года уже совершал жесткую посадку под Тверью.

Ранее, 30 октября, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. В результате инцидента двум членам экипажа потребовалась медицинская помощь.

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