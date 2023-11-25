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Сюжет:

В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому

Дуглас Макгрегор: лидеры НАТО кулуарно требуют от Зеленского уйти с поста
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Лидеры стран НАТО в кулуарах выдвигают требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть свой пост. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, опубликованному 23 ноября.

«Я думаю, ему (Зеленскому. — Ред.) в личных беседах говорят, что всё кончено и ему необходимо уйти с поста достойно», — сказал он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что Зеленский не сможет уйти со своего поста. Кроме того, он отметил, что Запад планирует поставить на место нынешнего президента Украины человека, способного начать вести мирные переговоры с Россией.

«Он (новый ставленник Запада. — Ред.) сядет за стол переговоров и обсудит с русскими окончание конфликта», — подытожил экс-советник Пентагона.

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Ранее в этот день политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал «Известиям», что заявление главы фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии об отказе от переговоров с Россией в 2022 году является переосмыслением позиций руководства страны за последние два года.

Днем ранее Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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