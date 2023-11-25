Один человек пострадал при падении крана в Красногорске
Один человек пострадал при падении строительного крана во время разбора комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в МЧС.
О состоянии потерпевшего не сообщается.
В результате происшествия также пострадали кровля и фасад соседнего здания, однако на его функционирование это не повлияло, уточнили в ведомстве. По словам очевидцев, речь идет о здании ТЭЦ.
Инцидент произошел ранее в этот день. Предположительно, опрокидывание произошло из-за перегруза.
Решение о сносе горнолыжного комплекса было принято в октябре 2022 года.