MWM: Россия нарастила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», что позволило ей перейти к новой стратегии нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил Military Watch Magazine (MWM).

Новая стратегия Вооруженных сил (ВС) РФ по нанесению ударов с использованием ОТРК «Искандер-М» заключается в одновременном запуске нескольких ракет по выбранной цели. В результате по одной позиции через рассчитанные интервалы наносится несколько ударов, которые застают врасплох личный состав ВСУ и максимизируют его потери.

По мнению авторов материала, это стало возможным благодаря тому, что Россия в несколько раз увеличила производство ракет для «Искандер-М» по сравнению с периодом до начала конфликта.

«Растущее представление о том, что украинские силы близки к критической точке, также могло усилить стимул максимизировать потери [ВСУ] в период упадка боевого духа и увеличения дефицита снабжения, несмотря на дополнительные затраты, которые несет российская армия», — говорится в статье.

Наряду с наземными системами противовоздушной обороны (ПВО), такими как С-400, «Искандер-М» представляет собой класс активов, в котором Россия имеет огромные преимущества в производственных мощностях перед конкурентами на Западе или в Восточной Азии, утверждают авторы материала.

1 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала кадры перезарядки и боевой работы «Искандера». Данный ОТРК способен поражать цели на расстоянии до 500 км вне зависимости от погодных условий. При этом системы противовоздушной обороны противника против баллистических и крылатых ракет, которыми оснащен комплекс, бессильны.

В августе глава научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков в ходе форума «Армия-2023» сообщил, что объемов производства ракет для комплекса «Искандер» с начала спецоперации вырос в несколько раз. КМБ входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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