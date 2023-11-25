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Захарова сообщила о временной паузе в работе КПП «Рафах» для граждан всех стран

Захарова: мероприятия по эвакуации россиян из Газы не завершены
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран, заявила 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что такая мера принята в связи с объявленной гуманитарной паузой между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Вместе с этим мероприятия по эвакуации россиян из сектора Газы не завершены.

«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Москва не оставит россиян в секторе Газа без помощи. Также она добавила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию уже вывезено, однако установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее из-за отсутствия связи не могли заявить о себе.

«Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается», — указала дипломат.

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Накануне в МЧС РФ сообщили, что еще 105 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, включая 55 детей, были доставлены в Москву. Всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 обратившихся за помощью россиян.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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