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Вторая пострадавшая при наезде авто в Махачкале девочка умерла в больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вторая девочка, пострадавшая в результате наезда авто в Махачкале, умерла в больнице. Об этом в субботу, 25 ноября, ТАСС сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«К огромному сожалению, вторая девочка спустя двое суток после трагического ДТП в Махачкале скончалась в больнице», — проинформировала она.

Речь идет о ДТП, произошедшем 23 ноября на проспекте Гамидова. Местный житель за рулем автомобиля Hyundai ix35 сбил двух девочек 9–10 лет, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Первая девочка умерла на месте, вторую госпитализировали в критическом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

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