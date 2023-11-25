Новак заявил о положительной динамике по всем направлениям отношений РФ и Турции

Россия отмечает положительную динамику по всем направлениям сотрудничества с Турцией. Об этом 25 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

«Мы отмечаем положительную динамику по всем направлениям взаимодействия», — сказал он.

Он добавил, что Москва провела обсуждение ключевых вопросов двухсторонней торговли и определила дальнейшие векторы сотрудничества с Анкарой. По словам Новака, Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России за 2022 год, а торговый оборот стран вырос более чем в два раза.

«По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах», — добавил российский вице-премьер.

Также Новак отметил, что страны договорились работать над увеличением российского турпотока в Турцию.

Встреча сторон проходила в министерстве торговли Турции в столичном районе Сёгютозю. По итогам переговоров Новак и турецкий министр торговли Омер Болат подписали протокол 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет до $100 млрд.

По словам турецкого лидера, сейчас Москва и Анкара переживают «совершенно иной период в отношениях».