ДТП с участием нескольких авто произошло на внешней стороне Лефортовского тоннеля
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- ДТП с участием нескольких авто произошло на внешней стороне Лефортовского тоннеля
Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
Точное количество автомобилей не указывается. Данных о пострадавших нет.
Сейчас движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по одной полосе. На месте находятся оперативные службы города.
Накануне, 24 ноября, две девушки в столице пострадали в результате наезда автомобиля Lexus. Их госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, начата проверка.