Карта спецоперации на Украине 25 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское (ЛНР).

Общие потери противника на донецком направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское.

На запорожском направлении, в частности, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ.

Также сообщается, что уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска.

Средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

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