Новые взрывы произошли в Киеве, некоторые из них прогремели около международного аэропорта Жуляны, сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на источники.

По его словам, взрывы были слышны примерно с 5:00 по местному времени (совпадает с Москвой) субботы.

«Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось», — рассказал очевидец.

Другой собеседник агентства уточнил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, со стороны Жулян. Кроме того, сильный взрыв где-то «на Печерске в центре».

Взрывы звучали в Киеве с раннего утра, это происходило на фоне воздушной тревоги. По данным киевской администрации, в Соломенском районе произошло возгорание на территории учреждения. В этом же районе Киева в отдельных домах повреждены окна в квартирах.

В свою очередь, минэнерго Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в Киеве после взрывов пропало электричество в 77 жилых домах и 120 учреждениях в центральной части города.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.