CNN заявил о скором освобождении еще 14 израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС в течение дня освободит 14 израильских заложников, об этом 25 ноября сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Это число согласуют с заявлением израильской тюремной службы об освобождении 42 палестинских заключенных. В частности, соглашение о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинцев на одного освобожденного израильского заложника, уточняет телеканал.

В настоящее время канцелярия израильского премьер-министра полагает, что в качестве заложников в секторе Газа удерживаются 213 человек, сообщает CNN.

Ранее в этот день The Times of Israel сообщила, что ХАМАС в пятницу вечером передало Израилю список второй группы заложников, которые будут освобождены 25 ноября. Уточнялось, что после проверки списка сотрудники службы безопасности Израиля уведомили семьи удерживаемых в Газе пленников.

Первая группа освобожденных заложников в секторе Газа была передана Израилю 24 ноября, 24 человека распределили по больницам. Освидетельствование проходило на контрольно-пропускном пункте «Керем-Шалом». Отмечалось, что домой вернулись 13 израильтян, вместе с ними также прибыли 11 иностранных граждан.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

До этого, 22 ноября, правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которого не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.