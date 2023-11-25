В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены

В Севастополе на месте обрушения подпорной стены ограничено движение транспорта. Об этом 25 ноября сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На ул. Адмирала Октябрьского началось проведение аварийных работ, в связи с чем введены временные ограничения движения на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская», — уточняется в сообщении.

Общественный транспорт продолжает ходить по маршрутам, данный участок объезжается.

Власти Севастополя обратились к жителями уточнять маршруты движения у водителей и планировать поездки заранее.

Отмечается, что подпорная стена обрушилась после дождя, уточняет «Газета.Ru». Ремонтировать ее начали в сентябре, однако конструкция склонялась всё ближе к проезжей части дороги.

В конце июля в Кисловодске обрушилась подпорная стена высотой 4 м. В результате обрушения повреждения получили четыре автомобиля. Также прорвало газовую трубу.