В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе, уточнив, что он в России один, а наций много. Об этом 25 ноября он сообщил в беседе с «РИА Новости».

«Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации». Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — поделился мнением депутат.

По словам Хамзаева, в СССР был советский народ, а после его распада «началась игра слов». Он добавил, что общество в РФ созрело для использования понятия «русский народ». Депутат считает, что в России необходимо ввести единую трактовку.

Ранее, 24 ноября, депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил внести изменения в Семейный кодекс, которые уравнивали бы понятия «брак» и «семейный союз». По мнению депутата, в русском языке слово «брак» также используется в другом значении — когда что-то имеет дефект.

Поэтому словосочетание «семейный союз» лучше отразило бы суть «института добровольного союза мужчины и женщины», так как имеет однозначную положительную коннотацию, посчитал Ткачев.