Два человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой под Саратовом

Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Саратовской области, сообщил 25 ноября начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

По его данным, сообщение на пульт спасателей о ДТП поступило в 9:52 мск.

«В 9:52 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Советском районе у поселка Пушкино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли», — отметил он.

В легковом автомобиле пострадала женщина, ей оказывают медпомощь, добавил Юрин.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, виновник и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, 21 ноября, автомобиль сбил трех пешеходов в Пугачевском районе Саратовской области. В результате ДТП двое мужчин скончались, один был госпитализирован с травмами.