Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Пушков оценил вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии NASA
Спорт
Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу
Мир
СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников
Экономика
В Москве предложение квартир в небоскребах увеличилось на 200%
Мир
В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления
Происшествия
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине
Мир
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира
Мир
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков
Мир
Сирены зазвучали на севере Израиля
Мир
В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области

Два человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой под Саратовом

0
Фото: t.me/u_yurin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Саратовской области, сообщил 25 ноября начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

По его данным, сообщение на пульт спасателей о ДТП поступило в 9:52 мск.

«В 9:52 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Советском районе у поселка Пушкино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли», — отметил он.

В легковом автомобиле пострадала женщина, ей оказывают медпомощь, добавил Юрин.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, виновник и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, 21 ноября, автомобиль сбил трех пешеходов в Пугачевском районе Саратовской области. В результате ДТП двое мужчин скончались, один был госпитализирован с травмами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023