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Российские бойцы дали позывной Бабушка помогающей им пенсионерке из Кузбасса

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Фото: РЕН ТВ
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Жительница города Юргы в Кемеровской области помогает российским бойцам восстановиться после специальной военной операции, за что подопечные Веры Шарифуллиной дали ей позывной Бабушка, рассказал 25 ноября журналист «Известий» Александр Морозов.

Как поделилась пенсионерка, пирожки, домашняя еда и пельмени стали ее вкладом в помощь российским военным. Дочь советского офицера знает по себе, как для бойцов важен крепкий тыл, забота и внимание.

По словам женщины, год назад ее сын попросил приютить семью российского военнослужащего из другого города. Его провожали жена и ребенок.

«Я целую ночь не спала, настряпала тоже, сварила рассольничек, горяченькое. Приехали, покушали», — рассказала она.

Таким образом Антон стал ее первым «сыном СВО», а всего за последний год у Шарифуллиной погостило более 30 солдат со всей России.

«Дома, я реально дома, дом второй», — отметил один из них.

Второй поблагодарил Бабушку за прием и домашнее тепло, а также пожелал ей здоровья.

Позывной Бабушка бойцы дали пенсионерке за доброту и отзывчивость. Она не только провожает мужчин на фронт, но и встречает приезжающих на лечение или в отпуск. К ней в дом едут и жены защитников.

«Это золото, а не человек. Я безумно рада, что у нас она появилась. Бабуля, Бабушка наша, это действительно бабушка», — поделилась эмоциями одна из них.

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Бабушка не только кормит бойцов, но и крестит, читает молитву каждому из них с материнской заботой.

Днем ранее, 24 ноября, «Народный фронт» передал врачам, работающим на марьинском и авдеевском направлениях в зоне спецоперации по защите Донбасса, медицинское оборудование и технику для эвакуации и лечения раненых бойцов. В сборе участвовали тысячи россиян.

Ранее, 6 ноября, члены «Народного фронта» в рамках сбора для военных медиков проекта «Всё для Победы!» передали врачам на марьинское и авдеевское направления новые улучшенные эвакуационные тележки.

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