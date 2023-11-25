Врач из Газы рассказал об ожидающих на КПП «Рафах» перехода в Египет россиянах

Около 500 россиян ожидают эвакуации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах», расположенном на границе сектора Газа и Египта. Об этом 25 ноября рассказал журналистам врач-уролог из палестинского анклава Ияд Салха, прибывший в Москву из Каира эвакуационным рейсом МЧС РФ.

«Очень много людей [ожидают перехода границы]. Очень много среди них россиян. Осталось еще 500 человек», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Салха, его путь от дома до КПП «Рафах» длился около трех дней. Врач также сообщил, что он работает в больнице «Назер».

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что еще 105 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, включая 55 детей, были доставлены в Москву. Всего спецбортами ведомства в Россию доставлены 760 человек, из которых более 360 — дети.

13 ноября МИД РФ заверил, что эвакуация из палестинского анклава продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.